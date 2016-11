Güntersleben: Hubschrauber fahndet nach Einbrecher

Foto: Peter Bohot / pixelio.de

Großfahndung nach Einbruch. Rund um Güntersleben lief in der Nacht auf Dienstag die Suche nach einem Einbrecher. Etliche Streifen, Hunde und ein Hubschrauber waren beteiligt, allerdings ohne Erfolg. Im Bereich Kräuterberg hatten Hausbewohner Geräusche in ihrem Keller wahrgenommen. Beim Nachsehen stellten sie einen Einbrecher. Der Mann flüchtete allerdings durch ein Fenster und über einen Acker.Der Einbrecher ist etwa 30 Jahre alt, 1,75 groß und schlank. Er trug eine Baseball-Cap und sprach akzentfrei Deutsch.Der angerichtete Schaden in dem Wohnhaus beträgt etwa 2.000 Euro.

Erstellt: 22.11.16 - 07:36 Uhr



