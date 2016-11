Unterfranken: SPD fordert mehr bezahlbaren Wohnraum

Foto: Esther Stosch / pixelio.de

Die Staatsregierung fördert den Bau bezahlbaren Wohnraums, aber in Unterfranken kommt die Hilfe nicht an. Das kritisiert jetzt die SPD. So sind durch die staatliche Wohnraumförderungen 2016 nur 24 neue Mietwohnungen in der Region gebaut worden, so der Abgeordnete Volkmar Halbleib. Im Landkreis Kitzingen ist in den vergangenen zehn Jahren kein einziger Quadratmeter Mietwohnraum staatlich gefördert worden, heißt es weiter. Die SPD-Landtagsfraktion fordert ein Wohnungsbeschleunigungsgesetz, das die Voraussetzungen für den Neubau von 100.000 Wohnungen (davon 20.000 gefördert) schafft.

Erstellt: 22.11.16 - 06:47 Uhr



