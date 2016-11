Kitzingen: Serieneinbrecher in Untersuchungshaft

Foto: Funkhaus Würzburg

Er hatte 60 mal zugeschlagen, jetzt wurde er geschnappt. In Kitzingen konnte ein vermutlicher Serieneinbrecher festgenommen werden. Der 27-Jährige soll im Zeitraum zwischen August und November Beute im Gesamtwert von rund 25.000 Euro gemacht haben. Außerdem hinterließ er einen Sachschaden von circa 65.000 Euro.In der Nacht auf Donnerstag hatte die Polizei mehrere potentielle Einbruchsobjekte in Kitzingen observiert. In der Alten Burgstraße wurde der Tatverdächtige dann beobachtet, wie er versuchte ein Garagentor aufzubrechen. Als ihm das nicht gelang, flüchtete der 27-Jährige auf seinem Fahrrad. Wenig später wurde er in Etwashausen festgenommen. Der vermutliche Serieneinbrecher sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Ihn erwartet jetzt höchstwahrscheinlich eine Freiheitsstrafe.

Erstellt: 21.11.16 - 17:23 Uhr



