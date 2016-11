Aura / Lkr. Main-Spessart: Geburtstagsfeier endet mit Dachstuhlbrand

Foto: Feuer_by_Gerd Altmann_pixelio.de

Größere Gartenhütte in Aura in Flammen. Während einer Geburtstagsfeier am Samstagabend hat sich ein Ofenrohr zu stark erhitzt, Versuche es abzukühlen scheiterten, sodass die Holzwand und der Dachstuhl Feuer fingen. Die Partygäste konnten sich alle unverletzt ins Freie retten. An der Hütte entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Erstellt: 21.11.16 - 16:47 Uhr



