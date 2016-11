Würzburg: Prozessauftakt für Mordfall Fröhstockheim

Foto: Funkhaus Würzburg

Er soll seine Mutter mit einer Schere erstochen haben, deswegen muss sich ein 30-Jähriger aus Fröhstockheim am Dienstag vor dem Landgericht Würzburg verantworten. Der Tatvorwurf ist Mord. Allerdings war der Angeklagte zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig. Laut einem Gutachten ist der Mann schizophren und hielt seine Mutter für eine Hexe. Laut Anklage hat der 30-jährige Anfang März seine Mutter zunächst gewürgt, danach stieß er ihr ein Messer in den Hals, so dass sie sofort verstarb.Danach machte er sich auf den Weg nach Würzburg und stieg in den Zug nach Frankfurt. Dort konnte ihn die Polizei einige Stunden nachdem dem Leichenfund festnehmen. Der 30-Jährige hat die Tat bereits gestanden. Vor Gericht geht es jetzt um die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung.

Erstellt: 22.11.16 - 05:03 Uhr



zurück zur Übersicht