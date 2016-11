Lohr: Erstes öffentliches Konzert in neuer Stadthalle

Foto: Funkhaus Würzburg

Feuertaufe für neue Stadthalle in Lohr. Mit dem ersten öffentlichen Konzert am Dienstagabend wird die neue Stadthalle in Lohr auf den Prüfstand gestellt. Im Focus steht unter anderem das neue Innenambiente aber vor allem auch die Akustik des Festsaales. Erst letzte Woche war im Lohrer Werksausschuss bekannt geworden, dass gerade in diesem Bereich nachgebessert werden muss. Deswegen würde die Stadthalle bereits im ersten Jahr nach ihrer Fertigstellung weitere 1,9 Millionen Euro verschlingen.Beim ersten öffentlichen Konzert in der neuen Stadthalle in Lohr spielt das Heeresmusikcorps Veitshöchheim unter der Leitung von Oberstleutnant Robert Kahle. Die offizielle Eröffnung der 20 Millionen Euro teuren Stadthalle in Lohr ist für den 1. Dezember geplant.

Erstellt: 22.11.16 - 06:51 Uhr



