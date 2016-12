Würzburg: Weniger los im Gefängnis

Foto: Funkhaus Würzburg

Weniger Inhaftierte in der JVA Würzburg. Seit 2008 ist ein Abwärtstrend der Häftlingszahlen von 623 im Jahr 2008 auf 554 in 2015 zu erkennen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass Straßenkriminalität und Gewaltdelikte in Unterfranken ebenfalls zurück gegangen sind. Das belegt die Polizeiliche Kriminalstatistik Unterfrankens.Außerdem hat die JVA in diesem Jahr, aufgrund einer Initiative des Bayrischen Justizministeriums, sechs neue Mitarbeiter bekommen. Das wirkt dem Problem der Unterbesetzung und Überarbeitung der JVA-Mitarbeiter entgegen, welche schon teilweise 20 Arbeitstage als Überstunden angesammelt haben.

Erstellt: 02.12.16 - 08:00 Uhr



zurück zur Übersicht