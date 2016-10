Schweinfurt: Über 50 Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Niederwern und Hainig bei Schweinfurt über 50 beschädigte Fahrzeuge von der Polizei festgestellt. Bei den betroffenen Fahrzeugen wurden Reifen plattgestochen und der Lack zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf über 30.000 Euro.Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht dringend Zeugen, die von Samstag auf Sonntag, in der Zeit von 23 Uhr bis 01 Uhr, im Bereich Niederwerrn/Hainig unterwegs waren und Hinweise auf die Täter geben können.

Erstellt: 23.10.16 - 11:35 Uhr



