Kitzingen: Katze ausgewichen – an der Hauswand gelandet

Foto: Funkhaus Würzburg

Tierliebe endet mit Totalschaden. Am frühen Sonntagmorgen fuhr eine 18-jährige Fahranfängerin von Kitzingen in Richtung Mainstockheim. Beim Versuch einer auf der Straße laufenden Katze auszuweichen, lenkte die junge Frau ihr Auto gegen eine Hauswand. Das Auto musste als Totalschaden abgeschleppt werden. Der Schaden an der Hauswand wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Erstellt: 23.10.16 - 09:58 Uhr



