Handball: klarer Heimsieg für die Wölfe

Foto: DJK Rimpar

Die Rimparer Wölfe bleiben in der zweiten Handball Bundesliga weiter in der Erfolgsspur. Am Samstagabend siegten sie vor heimischem Publikum mit 26:20 gegen die SG Leutershausen. Noch zur Halbzeit hatte es mit 13:12 deutlich knapper ausgesehen. In der zweiten Hälfte zogen die Rimparer dann davon.In der Tabelle bleiben die Rimparer weiter Tabellendritter mit Tuchfühlung zur Spitze. Am kommenden Wochenende kommt es dann zum Spitzenspiel. Die Rimparer gastieren bei TuS N-Lübbecke, es ist das Duell des Dritten gegen den Zweiten der Tabelle.

Erstellt: 22.10.16 - 21:37 Uhr



