Würzburg: versuchter Altmetalldiebstahl in großem Stil

Foto: Lutz Stallknecht / pixelio.de

Auf Altmetall im Wert von einigen tausend Euro hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Würzburg abgesehen. Mit einem LKW waren der oder die Täter im Verlauf der Nacht auf das Gelände eines Entsorgungsbetriebs im neuen Hafen gefahren. Den LKW hatten sie kurz zuvor geklaut. Offenbar wurden die Täter während der Tat gestört, denn sie ließen sowohl ihre Beute, ihr Werkzeug als auch den LKW zurück. Die Kripo sucht nun nach Zeugen. Der Tatort selbst liegt in der südlichen Hafenstraße. Der LKW wurde in einem Gartenbaubetrieb in der Gattinger Straße geklaut.

Erstellt: 22.10.16 - 19:24 Uhr



