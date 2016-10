Würzburg: Parfümerie erneut Ziel von Einbrechern

Foto: Christoph Droste / pixelio.de

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in eine Würzburger Parfümerie eingestiegen. Sie hebelten eine mehrere Türen auf, bis sie schließlich in den Geschäftsräumen die Kasse knackten. Dem Beutesachen von einigen hundert Euro steht ein Sachschaden von wohl rund 10.000 Euro gegenüber. Die Parfümerie war schon in der Vergangenheit das Ziel von Einbrechern.

Erstellt: 22.10.16 - 13:01 Uhr



