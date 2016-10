Wertheim: Trickdiebe im Outlet Center aktiv

Foto: Gabi Schoenemann / pixelio.de

Zwei weibliche Trickdiebe waren am Freitag im Wertheim Village unterwegs. Als sie geschnappt wurden, hatten sie bereits Waren im Wert von rund 800 Euro geklaut. Nicht das erste Mal, sie sind wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt.Die beiden Schwestern im Alter von 29 und 30 Jahren hatten dabei als Team agiert. Während die eine die Sicherungsetiketten an den Waren entfernte, verließ die andere Schwester das Geschäft mit der Ware. Teilweise zogen die Frauen auch neue Schuhe an und ließen ihre alten in den Verpackungen in den Läden zurück.

Erstellt: 22.10.16 - 12:35 Uhr



zurück zur Übersicht