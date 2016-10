Würzburg: Mann und Frau ohrfeigen sich gegenseitig

Foto: Martin Büdenbender / pixelio.de

Ein Streit in einer Würzburger Disco ist am frühen Samstagmorgen eskaliert. Mehrere Personen hatten sich zunächst verbal gestritten. Am Ende standen dann Handgreiflichkeiten: ein 21 Jahre alter Mann und eine 19-Jährige schlugen sich mehrfach gegenseitig ins Gesicht. Beide wurden leicht verletzt.

Erstellt: 22.10.16 - 10:16 Uhr



