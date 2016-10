Basketball: Würzburger drehen das Spiel gegen Frankfurt

Foto: s.Oliver Würzburg

Packendes Spiel zwischen s.Oliver Würzburg und den Fraport Skyliners. Am Freitagabend gewannen die Würzburger die Partie zuhause gegen Frankfurt mit 73:64. Dabei sah es am Anfang nach einer deutlichen Niederlage für s.Oliver Würzburg aus. Obwohl die Baskets in der Halbzeit noch ganze 18 Punkte zurücklagen, starteten sie in den beiden letzten Vierteln eine spektakuläre Aufholjagd und konnten das Spiel schließlich noch zum ersten Heimsieg der Saison drehen. Bester Spieler der Partie war der Würzburger Krešimir Lončar mit mit 13 Punkten und 7 Rebounds.

Erstellt: 21.10.16 - 20:58 Uhr



