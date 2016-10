Fußball: Kickers unterliegen Karlsruhe

Foto: Würzburger Kickers

Heimniederlage für die Würzburger Kickers. Am Freitagabend hieß es gegen den Karlsruher SC 0:2. Die Würzburger kamen gegen den KSC nicht wirklich in das Spiel und konnten so deren ersten Auswärtssieg in der Saison nicht verhindern. Die Gäste schossen ihr erstes Tor bereits in der 17. Minute, bevor Dennis Kempe vom KSC dann in der zweiten Halbzeit (68.) zum ´verdienten Endstand traf.Den Kickers bleibt jetzt allerdings keine Zeit zum Trübsal blasen. Bereits am Dienstag müssen sie im Pokal wieder ran. Dann geht es in der Flyeralarm-Arena gegen den TSV 1860 München.

Erstellt: 21.10.16 - 20:35 Uhr



