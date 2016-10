Unterpleichfeld: Auto überschlägt sich

Auto überschlägt sich nach Unfall. Am Donnerstagabend kam es zwischen Kürnach und Prosselsheim zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-Jährige geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte dabei ein entgegenkommendes Auto. Das Auto der Frau überschlug sich daraufhin zweimal im Straßengraben.Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 8.000 Euro. Am anderen Auto entstanden nur rund 500 Euro Schaden.

21.10.16 - 17:10 Uhr



