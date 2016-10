Eisingen: Auto in Flammen

Foto: Funkhaus Würzburg

Brennendes Auto in Eisingen. Am Donnerstagabend hat dort ein geparkter PKW gebrannt. Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkte die Flammen aus dem Motorraum und wählte den Notruf. Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen, sodass keine weiteren Fahrzeuge beschädigt wurden.Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Am Fahrzeug selbst entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro.

Erstellt: 21.10.16 - 16:30 Uhr



