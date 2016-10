Würzburg: Polizei gibt Tipps gegen Wohnungseinbrüche

Foto: Christoph Droste -pixelio.de

Wie schützt man sich gegen Wohnungseinbrüche? Gerade in der dunklen Jahreszeit ist wieder mit einem Anstieg der Wohnungseinbrüche zu rechnen. In Unterfranken hat sich die Zahl der Einbruchsversuche in den vergangenen zehn Jahren von knapp 300 auf über 600 mehr als verdoppelt, auch wenn es vergangenes Jahr einen leichten Rückgang gab.Die Polizei gibt am Samstag am Würzburger Marktplatz den Bürgern Tipps wie das Haus sicher gemacht wird. Wichtig sei es beispielsweise Fenster und Türen richtig zu verschließen. Wenn ein Einbruch in den ersten drei Minuten nicht gelingt, wird auch nicht weiter versucht in die Wohnung zu kommen, so die Polizei. Die Würzburger werden dafür direkt von der Polizei angesprochen und über das Phänomen aufgeklärt. Außerdem stehen Fachberater vor Ort zur Verfügung. Zwischen 11 und 16 Uhr ist die Polizei am Marktplatz.

Erstellt: 21.10.16 - 15:01 Uhr



