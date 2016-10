Handball: Wölfe empfangen starken Aufsteiger aus Leutershausen

Heimspiel für die Rimparer Wölfe. Am Samstagabend empfangen sie den SG Leutershausen. Die Wölfe sind mit sechs Siegen aus sieben Spielen stark gestartet. Aktuell belegen sie Platz drei in der Tabelle. Zu Hause hat Rimpar nur die erste Begegnung verloren, die letzten drei Partien haben sie allesamt gewonnen.Die Gäste aus Leutershausen sind als Aufsteiger aber auch richtig gut gestartet. Zuletzt feierten sie drei Siege in Folge.Am Samstag feiert Wölfe-Akteur Julian Bötsch seinen 200. Einsatz im Wölfe-Trikot. Rimpars Trainer Matthias Obinger kann beim Duell gegen den Aufsteiger aus dem Vollen schöpfen. Alle Mann sind fit. Spielbeginn ist am Samstag um 20 Uhr in der s.Oliver Arena.

Erstellt: 22.10.16 - 08:00 Uhr



