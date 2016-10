Würzburg: schon wieder Navis aus Autos verschwunden

Foto: Funkhaus Würzburg

In Würzburg verschwinden weiter teure Navigationsgeräte. In der Nacht zum Donnerstag wurden am Heuchelhof zwei BMW aufgebrochen. Anschließend bauten die Täter die Navis aus. Seit Tagen häufen sich entsprechende Fälle in Würzburg, die Polizei geht von einem Serientäter aus.

Erstellt: 21.10.16 - 11:01 Uhr



zurück zur Übersicht