Würzburg: Zwei Schwerverletzte an Konrad Adenauer Brücke

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein schwerer Unfall mit zwei Schwerverletzten hat am Freitagmorgen die B19 In Würzburg lahm gelegt. Kurz vor der Konrad Adenauer Brücke stadteinwärts geriet eine 30-Jährige mit ihrem Pkw ins Schlingern. Der nachfolgende Wagen konnte zwar ausweichen, krachte jedoch in die Leitplanke. Ein 33-Jähriger Mann erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die beiden Pkws auf. Die 30-jährige Unfallverursacherin wurde in ihrem Wagen eingeklemmte und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie und der 33-Jährige wurden schwerst verletzt in die Klinik eingeliefert. Eine weitere Person trug leichte Verletzungen davon. Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.Die B19 musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden und aktuell (09:15 Uhr) ist sie stadteinwärts immer noch gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig - bereits ab der A3 – umgeleitet. Auf Grund eines zeitgleichen Unfalls auf der A3 kurz vor der Rastanlage Würzburg, bei dem zwei Fahrspuren gesperrt wurden, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Erstellt: 21.10.16 - 10:17 Uhr



zurück zur Übersicht