B 19 / Würzburg: schwerer Unfall vor der Adenauerbrücke

Foto: Funkhaus Würzburg

Massive Behinderungen im Berufsverkehr. Die B19 ist zwischen der Anschlußstelle Heidingsfeld und der Adenauerbrücke in Richtung Würzburg aktuell komplett gesperrt. Dort geriet ein Pkw aus bislang unbekannten Gründen ins Schlingern. Das nachfolgende Fahrzeug konnte zwar noch ausweichen, der dritte Pkw fuhr jedoch auf. Der Fahrer des ersten Wagens wurde eingeklemmt. Er wurde schwerverletzt per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Derzeit kommt es noch immer zu massiven Behinderungen. Die B19 ist stadteinwärts noch gesperrt. Es wird großräumig umgeleitet.

Erstellt: 21.10.16 - 07:35 Uhr



