Unterfranken: Reichsbürger auch in der Region aktiv

Die Reichsbürger in Unterfranken stehen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. In den vergangenen Jahren hatte die sogenannte “Exilregierung Deutsches Reich“ immer wieder zu Versammlungen im Raum Aschaffenburg und auch im Raum Schweinfurt eingeladen, teilte das Landesamt für Verfassungsschutz mit. Wie viele Unterfranken aber genau zu dieser oder ähnlichen Gruppierungen gehören ist unbekannt. Mittlerweile gehen die Aktivitäten auch wieder leicht zurück. Trotzdem untersucht der Verfassungsschutz momentan wieder verstärkt die Aktivitäten in Unterfranken.Die Reichsbürger sind Verschwörungstheoretiker, die davon ausgehen, dass das Deutsche Reich völkerrechtlich bis heute besteht. Demnach erkennen sie auch keine Dokumente oder Institutionen der Bundesrepublik an. Viele Reichsbürger – wie sie sich selbst nennen – stehen der rechten Szene nahe.Ein solcher Reichsbürger hatte am Mittwoch in Mittelfranken auf vier Polizisten geschossen. Ein Beamter starb. Das bayerische Innenministerium hat angekündigt allen auffälligen Mitgliedern der Strömung Waffen abnehmen zu wollen.

Erstellt: 21.10.16 - 12:27 Uhr



