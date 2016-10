Würzburg: Quellenbachparkhaus wird abgerissen

Foto: Funkhaus Würzburg

Das Quellenbachparkhaus, in der Nähe des Würzburger Bahnhofs soll abgerissen werden. Das hat am Donnerstag der Stadtrat entschieden. Dafür soll in diesem Bereich ein neuer Gebäudekomplex entstehen. Darin enthalten: ein Parkhaus, ein Hotel und Gewerbe.Weiterhin wurde die Einführung spezieller Nachtbuslinien durchgewunken, die hauptsächlich an Wochenenden die Stadtteile in der Nacht verbinden sollen.Die SPD-Fraktion hatte in dieser Woche noch einen Eilantrag gestellt. In der Spiegelstraße wurde von Archäologen ein altes, langes Stück Pflaster ausgegraben. Der Vorschlag man könnte es mit einer großen, stabilen Glasplatte überdecken, wurde aber abgelehnt. Zum einen sei es zu teuer und verzögere die Bauzeit.Eine Entscheidung zur umstrittenen Wassertiefe des neuen Schwimmbads in der Lindleinsmühle wurde vertagt. Der Stadtrat sieht dabei noch zu viele Unklarheiten.

Erstellt: 20.10.16 - 22:11 Uhr



