Würzburg: Verkehrschaos durch Kickers- und Basketsheimspiele erwartet

Foto: Funkhaus Würzburg

Großes Verkehrsaufkommen in Würzburg erwartet. Sowohl die Würzburger Kickers als auch s.Oliver Würzburg haben am Freitagabend ein Heimspiel. Insgesamt rund 15.000 Zuschauer werden zu beiden Partien erwartet. Deshalb wird es wohl an beiden Spielstätten Parkplatzprobleme geben. Beide Vereine bitten die Zuschauer deshalb mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Spielen zu kommen. Die Eintrittskarten gelten drei Stunden vor und nach dem Spiel als Fahrkarten. Nach Spielschluss stehen zehn Straßenbahnen für den schnellen Abtransport der Fans zur Verfügung.Der städtische Ordnungsdienst wird das Gebiet aus Sicherheitsgründen rund um beide Spielstätten weiträumig kontrollieren. Falschparker werden bei Behinderung abgeschleppt.

Erstellt: 21.10.16 - 06:20 Uhr



zurück zur Übersicht