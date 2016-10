Basketball: Würzburg will zweiten Saisonsieg gegen Frankfurt

Foto: s.Oliver Würzburg

Die Durststrecke ist zu Ende. Nach vier Niederlagen zum Saisonauftakt hat s.Oliver Würzburg vergangenes Wochenende den ersten Saisonsieg geholt. Nun wollen sie auch den ersten Heimsieg der Saison. Am Freitagabend geht es gegen die Fraport Skyliners.Die Gäste aus Frankfurt konnten bislang drei ihrer sechs Begegnungen gewinnen. Sie stehen auf Platz 9 und somit knapp hinter dem letzten Playoff-Platz. Nach drei Siegen in Folge verloren die Skyliners am vergangenen Wochenende gegen Ulm.Baskets-Trainer Doug Spradley hofft mit neuem Selbstvertrauen den zweiten Saisonsieg einzufahren. Die s.Oliver Arena wird mit rund 3.100 Zuschauern am Abend wohl erneut ausverkauft sein. Sprungball ist um 19 Uhr. Die Partie wird live von Sport1 im Fernsehen übertragen.

