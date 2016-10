Schwebheim: Gestohlenes Auto taucht in Polen wieder auf

Foto: Sparkie / pixelio.de

Autodieb geschnappt. Nachdem in der Nacht zum Mittwoch ein 50.000 Euro teurer BMW in Schwebheim gestohlen worden war, wurde das Fahrzeug jetzt in Polen sichergestellt. Am Steuer saß ein 22-jähriger Mann aus Litauen. Er wurde von der polnischen Polizei festgenommen und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Vermutlich wurde der Funkschlüssel des Autos ausgetrickst und so konnte das Auto von den Dieben problemlos geöffnet und gestartet werden. Da die Polizei davon ausgeht, dass es zwei Täter gab, hoffen die Beamten aus Zeugenhinweise, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch es verdächtiges in der Röthleinstraße beobachtet haben.

Erstellt: 20.10.16 - 14:51 Uhr



