Würzburg: Schläger widersetzen sich Polizei

Schlägerei in der Würzburger Innenstadt. Am späten Mittwochabend, wurde ein 21-Jähriger von einem gleichaltrigen Mann ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Die drei Männer um den Angreifer erhielten daraufhin einen Platzverweis von der Polizei. Weil sich die drei betrunkenen Männer allerdings weigerten, wurden sie von der Polizei über Nacht in Gewahrsam genommen. Bei der Festnahme wurde ein Polizist leicht verletzt.

Erstellt: 20.10.16 - 13:23 Uhr



