Fußball: Kickers wollen mit Sieg gegen KSC auf Platz 2 springen

Foto: Würzburger Kickers

Geht die Erfolgsserie der Würzburger Kickers weiter? Am Freitagabend empfangen sie zum Heimspiel den Karlsruher SC. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Bernd Hollerbach über Nacht auf Platz 2 in der Tabelle springen. Die Würzburger zeigen sich als Aufsteiger in der neuen Liga bislang von ihrer besten Seite. Zuletzt holten sie sieben Punkte aus den letzten drei Begegnungen. Auch vor heimischem Publikum am Dallenberg gab es bislang nur eine unglückliche Niederlage gegen Union Berlin.Die Gäste aus Baden hingegen konnten bislang erst einen Sieg feiern. Mit acht Punkten stehen sie kurz vor den Abstiegsrängen. Am vergangenen Wochenende verloren sie zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg mit 0:3.Auf Kickers-Seite ist Mittelfeld-Motor Rico Benatelli angeschlagen. Ob er mit seinen Rückenproblemen am Freitag ab 18:30 Uhr spielen kann, entscheidet sich kurzfristig. Ansonsten sind alle Spieler fit. Die Kickers rechnen mit einem nahezu ausverkauften Haus.

Erstellt: 21.10.16 - 06:00 Uhr



