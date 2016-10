A3 / Mainfranken: dreizehn Unfälle an einem Tag

Gleich dreizehn Mal hat es am Mittwoch auf der A 3 in Mainfranken gekracht. Betroffen war vor allem der Abschnitt zwischen Randersacker und Kist. Der Sachschaden liegt bei etwa 200.000 Euro. Immer wieder krachte es dabei an Stauende, weil die Autofahrer zu spät bremsten. In einem Fall fuhr ein LKW quasi vor den Augen der Autobahnpolizei auf seinen Vordermann auf. Immer wieder kam es durch die Unfälle auch zu längeren Staus.

