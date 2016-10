Würzburg/Saarbrücken: 15 Jahre Gefängnis nach Unternehmer-Gattin-Entführung

Foto: Thorben Wengert - pixelio.de

Urteil gefällt. Die Entführer einer Unternehmer-Gattin aus Würzburg müssen nach Geständnissen lange Zeit ins Gefängnis. Die drei Angeklagten waren Teil einer Deutschlandweiten Einbrecherbande. Zwei von ihnen bekamen 15 Jahre Gefängnis, mit anschließender Sicherungsverwahrung. Ein Dritter muss 12 Jahre und sechs Monate verbüßen.Die drei entführten die heute 63-jährige Frau vor etwa vier Jahren in einem weißen Lieferwagen. Sie hielten ihr eine Pistole an den Kopf, drohten sie zu erschießen und schlugen sie. Die Männer wollten über die Frau an das Geld des Ehemannes. Nur weil ein Hundebesitzer in dem Wald spazieren ging, indem die Frau gefesselt war, führten sie ihren Plan nicht bis zum Ende aus. Sie warfen die Frau aus dem Wagen.Die Täter waren wegen weiterer Fälle angeklagt. Das Landgericht Saarbrücken verhandelte insgesamt fünf Monate.

Erstellt: 20.10.16 - 12:00 Uhr



zurück zur Übersicht