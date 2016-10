Würzburg: 70 Millionen Euro für Investitionen im Haushalt vorgesehen

Foto: Funkhaus Würzburg

Sowohl mehr Einnahmen, als auch Ausgaben. Stadtkämmerer Robert Scheller hat am Donnerstag die Eckpunkte seines Haushaltsplans für 2017 vorgestellt. Die Stadt Würzburg könnte demnach deutlich mehr Steuern einnehmen als 2016. Gleichzeitig steigen aber auch die Ausgaben. Alleine 10 Millionen Euro mehr an Gewerbesteuereinnahmen stehen wohl an. Auch die Einkommenssteuer- und die Umsatzsteuereinnahmen steigen, sodass die Stadt insgesamt wohl knapp 175 Millionen Euro einnehmen wird.Es gibt aber auch Defizite im Vergleich zu 2016. Zum Beispiel die Personalausgaben steigen wohl um 4 Millionen auf fast 141 Millionen Euro. Es wurden nämlich einige neuen Stellen, vor allem im Asylbewerberbereich geschaffen.Im Vermögenshaushalt – also für Baumaßnahmen und Investition - sind fast 70 Millionen Euro eingeplant. Davon gehen alleine 50 Millionen in Baumaßnahmen. Hauptsächlich natürlich in den Ausbau von Hubland und Landesgartenschaugelände, aber auch andere Projekte wie der Neubau der Bahnhofspavillons, Theatersanierung oder Ausbau des Radwegenetzes stehen auf dem Plan.

Erstellt: 19.10.16 - 18:02 Uhr



zurück zur Übersicht