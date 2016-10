Gemünden: Barrierefreier Bahnhof scheint weiter verschoben

Foto: Funkhaus Würzburg

Leichterer Zugang für Menschen mit Kinderwagen oder Rollstuhl. Darauf muss man am Gemündener Bahnhof wohl noch länger warten. Gemünden ist offenbar nicht in das neue Ausbau-Programm der bayerischen Bahnhöfe aufgenommen worden.Das teilte der Gemündener SPD-Bundestagsabgeordnete Bernd Rützel am Mittwoch mit. Rützel kritisiert, dass der Ausbau des Regionalbahnhofs wohl noch lange auch sich warten lassen wird. Nach Würzburg, Aschaffenburg und Schweinfurt ist Gemünden der viertwichtigste in Unterfranken.

Erstellt: 19.10.16 - 16:03 Uhr



