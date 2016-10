Kitzingen: Unbekannte rauben zehn Euro

Foto: BirgitH / pixelio.de

Merkwürdiger Überfall in Kitzingen. In der Nacht auf Mittwoch ist ein 22-Jähriger in der Kitzinger Kaiserstraße von einer Gruppe unbekannter Männer angegriffen worden. Die Männer sollen ihn mit den Worten “Dobre money, money“ angesprochen haben und stahlen ihm nach einer Auseinandersetzung schließlich 10 Euro. Das 22-jährige Opfer konnte von den Männern keine Beschreibung abliefern, es ist lediglich bekannt, dass einer von ihnen eine blaue Bommelmütze getragen haben soll.

19.10.16 - 16:33 Uhr



