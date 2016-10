Würzburg: Neues Schwimmbad und Nachtbusse Themen im Stadtrat

Wie tief wird das neu geplante Schulschwimmbad in der Lindleinsmühle? Der Würzburger Stadtrat stimmt am Donnerstag darüber ab. Seit Monaten gibt es ein hin und her wegen der Wassertiefe. Eigentlich waren 3,80 Meter Tiefe bereits beschlossen, nun gibt es voraussichtlich die Kehrtwende auf 1,80 Meter. Die DLRG kritisiert die geringe Wassertiefe. So könne man keine Rettungsschwimmer mehr dort ausbilden.Die Nachtbusse in Würzburg sind ebenso Thema im Stadtrat. Freitags- und Samstagsnacht sollen die Busse dann stündlich in alle Stadtteile fahren. Bei einer Zustimmung könnte man ab November bereits die Nachtbusse nutzen.Außerdem sollen überdachte doppelstöckige Fahrradgaragen in der Innenstadt aufgebaut werden. Am Paradeplatz und an der Talavera sollen die ersten errichtet werden.Zusätzlich geht es im Stadtrat um den Bereich zwischen dem Hauptbahnhof und dem neuen Studentenwohnheim unterhalb der Grombühlbrücke. Das Quellenbachparkhaus soll abgerissen werden. Hier soll ein Gebäudekomplex mit großem Parkhaus, Hotel und Gewerbe entstehen.

Erstellt: 20.10.16 - 06:20 Uhr



