Würzburg: Sexuelle Belästigung auf der Damentoilette

Foto: Funkhaus Würzburg

Sexuelle Belästigung beim Disco-Besuch. Am frühen Dienstagmorgen soll ein 31-Jähriger in der Damentoilette eines Clubs in der Würzburger Kaiserstraße eine Frau sexuell belästigt haben. Der 31-Jährige soll unter anderem vor den Augen der 20-Jährigen an seinem Geschlechtsteil herumgespielt haben.Eine Zeugin, verständigte den Sicherheitsdienst, der den Tatverdächtigen dann an die Polizei übergab.Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts von exhibitionistischen Handlungen und Beleidigung eingeleitet. Die Ermittlungen, gestalten sich allerdings recht schwierig, weil alle Beteiligten ziemlich betrunken waren.

Erstellt: 19.10.16 - 14:42 Uhr



zurück zur Übersicht