Würzburg: Gesuchter Dieb geschnappt

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Bundespolizei ist ein gesuchter Dieb ins Netz gegangen. Eine Zivilstreife der Bundespolizei hat den Mann am Dienstagabend am Würzburger Hauptbahnhof kontrolliert. Wie sich herausstellte, bestand gegen den 23-Jährigen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls ein Haftbefehl. Da er eine Geldstrafe von 500 Euro nicht zahlen konnte, brachten ihn die Polizisten in die Justizvollzugsanstalt, wo er jetzt eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen muss.

Erstellt: 19.10.16 - 13:39 Uhr



zurück zur Übersicht