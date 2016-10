Würzburg: Studenten demonstrieren in der Stadt

Foto: Uni Würzburg

Psychologie-Studenten demonstrieren in der Würzburger Innenstadt. Rund 250 Studenten werden am Donnerstag zur Demo erwartet. Die Studierenden wollen auf die schlechte Masterstudienplatz-Situation aufmerksam machen. Die Uni wollte rund ein Drittel der Masterstudienplätze streichen. Nach Druck von den Studenten und der Politik wurden kurzfristig aber noch 28 Plätze für dieses Semester geschaffen. Doch für das Wintersemester 2017/18 sind erneut deutlich weniger Masterplätze angedacht, als benötigt würden. Die Studenten befürchten deshalb, dass sich das Problem einfach verschiebt. Ohne den Master können die Studenten keine Therapeutenausbildung machen und dürfen auch nicht als Psychologen arbeiten.Auch in Zukunft wollen die Studenten weiter auf die Straße gehen. Man müsse eine langfristige Lösung finden, so eine Sprecherin. Die Demonstration startet um 16 Uhr am Bahnhofvorplatz und endet am Vierröhrenbrunnen.

Erstellt: 20.10.16 - 06:10 Uhr



zurück zur Übersicht