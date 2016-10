Mainfranken: Fachkräftemangel in der Region

Zu wenige Fachkräfte in Mainfranken. Aktuell fehlen rund 12.000 Fachkräfte. In der Zukunft wird sich das noch weiter verschärfen. Bis zum Jahr 2030 werden wohl rund 40.000 Fachkräfte fehlen, so die IHK. Das sei eine Gefahr für die konjunkturelle Entwicklung in der Region. Knapp 40 Prozent der Betriebe können aktuell offene Stellen nicht längerfristig besetzen. Im Schnitt sind pro suchendem Unternehmen vier Stellen unbesetzt. Das gilt für nahezu alle Branchen hinweg, vor allem aber technische Berufe sind gefragt.

