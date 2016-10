Würzburg: Serie von Autoaufbrüchen geht weiter

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Serie von Autoaufbrüchen in Würzburg geht weiter. In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter an einem BMW das fest eingebaute Navi gestohlen. Bei zwei weiteren Autos blieb es beim Versuch. Das geklaute Navi hat einen Wert von einigen tausend Euro, der Sachschaden an den drei Autos liegt bei über 10.000 Euro.Schon in der Nacht zum Montag hatten Unbekannte in Höchberg zwei Autos aufgehebelt, auch hier wurde unter anderem ein Navigationsgerät geklaut.Bereits in der vergangenen Woche hatten Unbekannte in mehreren Orten in Mainfrankens Autos und LKW aufgebrochen oder Teile abgebaut.

Erstellt: 19.10.16 - 11:31 Uhr



