A3 / Haidt: Polizei schnappt Dieseldiebe auf frischer Tat

Foto: Gabi Schoenemann / pixelio.de

Drei Dieseldiebe hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag auf der A3 erwischt. Ein Zeuge hatte einen der Männer erwischt, als er an der Raststätte Haidt gerade Diesel aus einem LKW Tank abzapfte. Der Mann flüchtete, zurück blieben ein Schlauch und ein Plastikkanister. Aus dem Tank fehlten bereits rund 100 Liter.Wenig später wurde der Mann samt zweier Komplizen gestellt. Das Trio saß in einem Wohnmobil. Im Inneren fanden sich zudem mehrere Gegenstände, die beim Dieselklau verwendet werden.

Erstellt: 19.10.16 - 10:34 Uhr



