Würzburg: Haushaltsplan der Stadt wird vorgestellt

Foto: Funkhaus Würzburg

Wie viel Geld gibt die Stadt Würzburg aus und wie viel nimmt sie ein? Am Mittwoch stellt Stadtkämmerer Robert Scheller im Hauptausschuss die Eckpunkte des vorläufigen Haushaltsplans 2017 vor. Außerdem sollen die weiteren Ausgaben bis 2020 geplant werden. Im aktuellen Jahr wurde viel in die Großprojekte Hubland oder Landesgartenschau investiert. Auch im neuen Haushaltsplan werden diese Investitionen wohl noch vorkommen.Außerdem wird das Gutachten zu einem Nachtlinienbus vorgestellt. So könnten alle Stadtteile mit fünf verschiedenen Omnibus Nachtverbindungen angefahren werden. Vor allem am Freitag und Samstag würden die Busse im Stundentakt fahren. Finanziert werden soll das über das Semesterticket der Studenten, das drei Euro teurer werden soll. Der Stadtrat muss dem Ganzen am Donnerstag noch zustimmen. Dann könnten bereits ab November die Nachtbusse fahren.

Erstellt: 19.10.16 - 06:00 Uhr



