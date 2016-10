Mainfranken: Unternehmen sehen Zukunft skeptisch

Foto: IHK

Mainfränkische Unternehmen blicken pessimistisch in die Zukunft. Das hat die IHK in ihrer Konjunkturanalyse für den Herbst 2016 veröffentlicht. Aktuell befindet sich die Wirtschaft in der Region zwar in einer hervorragenden Verfassung. Doch die Erwartungen für die kommenden Monate sind nicht besonders gut. Die Lage in der Weltwirtschaft sei angespannt. Außerdem trüben Konflikte und Terror die Stimmung. Zusätzlich gibt es mit dem Brexit und der allgemeinen politischen Uneinigkeit innerhalb der EU weitere Belastungspunkte, so der Bericht.Dazu ist der Fachkräftemangel eine Gefahr für die konjunkturelle Entwicklung. Aktuell können knapp 40 Prozent der Betriebe offene Stellen nicht langfristig besetzen, insbesondere bei den technischen Berufen. Es fehlen rund 12.000 Fachkräfte in der Region, bis zum Jahr 2030 könnte die Zahl auf rund 40.000 ansteigen, so eine Prognose der IHK.

Erstellt: 19.10.16 - 06:03 Uhr



zurück zur Übersicht