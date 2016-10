Langenprozelten: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Auf regennasser Fahrbahn ist eine 19-jährige am Dienstagmorgen bei Langenprozelten in den Gegenverkehr geraten. So stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Während der Bergungsarbeiten war die Kreisstraße für etwa 1 Stunde voll gesperrt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An Fahrzeugen und der Leitplanke entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

