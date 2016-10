Höchberg: Zwei teure Autos aufgebrochen

Teure Autos geknackt. In der Nacht auf Montag sind zwei hochwertige BMW in Höchberg das Ziel von Unbekannten geworden. Die Täter erbeuteten unter anderem ein Navigationsgerät im Wert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Erstellt: 18.10.16 - 15:58 Uhr



