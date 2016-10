B27 / Zellingen: Hoher Sachschaden bei Abbiegeunfall

Foto: Funkhaus Würzburg

Zusammenstoß beim Abbiegen auf der B27. Vom Gewerbegebiet Retzbach wollte am Montagnachmittag ein 23-jähriger Mann in die B 27 einbiegen. Dabei wurde sein Fahrzeug an der rechten hinteren Seite von einem entgegenkommenden PKW erfasst. Die 32-jährige Fahrerin hatte bei der Ampel-Kreuzung ebenfalls Grün. Beide Beteiligten erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Schaden wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Erstellt: 18.10.16 - 13:54 Uhr



