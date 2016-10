Franken: Region auf Platz 2 im Glücksatlas

Die Menschen in Franken sind glücklicher als je zuvor. Das hat der Glücksatlas herausgefunden, der als repräsentative Studie einmal im Jahr von der Deutschen Post veröffentlicht wird. Franken springt in diesem Ranking von Platz 5 auf Platz 2. Nur die Region Schleswig-Holstein schloss bei der deutschlandweiten Umfrage noch besser ab.Statistisch gesehen haben die Franken zwar weniger Einkommen, als die Menschen in Südbayern. Doch Geld ist für die Menschen hier nicht ganz so wichtig. Viel entscheidender ist für die Franken das Thema Partnerschaft. So befinden sich hier – laut Glücksatlas – viele Menschen in einer glücklichen Beziehung.Knapp 6.000 Menschen werden jährlich von der Deutschen Post für den Glücksatlas befragt. Trotz Terrorgefahr und Flüchtlingsstrom hat die allgemeine Lebenszufriedenheit in Deutschland zugenommen. Die pessimistischsten Deutschen leben im Osten Deutschlands.

