Maidbronn: Bürger wehren sich gegen Discounter

Foto: Esther Stosch - pixelio.de

Kein Discounter für Maidbronn. In der Gemeinde regt sich Widerstand gegen den geplanten Bau eines Supermarkts am Ortsrand. Eine Bürgerinitative hat rund 900 Unterschriften für ein förmliches Bürgerbegehren gesammelt. Die Listen sollen am Mittwochabend dem Bürgemeister Burkard Losert übergeben werden. Die Initiative kritisiert insbesondere den Standort des Discounters direkt an der Hauptstraße. Der Supermarkt, der auf rund 5400 Quadratmetern errichtet werden soll, sei weder ökologisch noch wirtschaftlich sinnvoll. Darüber hinaus würde der Durchgangsverkehr in dem stark belasteten Ort noch weiter zunehmen. Dadurch würde sich die unübersichtliche Situation an der Bushaltestelle, vor allem auch für die Schulkinder, noch weiter verschärfen.

Erstellt: 18.10.16 - 12:35 Uhr



zurück zur Übersicht