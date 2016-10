Würzburg: Plasmazentrum in neuem Glanz

Das Plasmazentrum in Würzburg eröffnet am Mittwoch offiziell seinen neuen Standort. In dem Gebäude in der Virchowstraße gibt es mit 16 Spenderliegen künftig doppelt so viele wie am alten Standort. Pro Tag können dann bis zu 400 Plasmapräparate hergestellt und auch gelagert werden. Aus Blutplasma werden viele lebenswichtige Medikamente für Krebspatienten und Unfallopfer hergestellt. Darüber hinaus wird es für die Behandlung von Blutern und Menschen mit Immundefekten benötigt. Da weder Blut noch Plasma künstlich produziert werden können, sind zahlreiche Menschen auf eine Spende angewiesen. Deutschlandweit werden jährlich 2,7 Millionen Plasmaspenden gebraucht. Alleine 80 Prozent des in Bayern benötigten Therapieplasmas wird in Würzburg hergestellt.

